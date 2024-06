Kontuzja Arkadiusza Milika w 1. minucie spotkania z Ukrainą. Napastnik Juventusu może nie pojechać na Euro 2024

Arkadiusz Milik kontuzjowany. Co z Euro?!

W pierwszym składzie znalazł się Arkadiusz Milik , który w ostatnich miesiącach był naprawdę w dobrej formie. Piłkarz Juventusu był naprawdę solidnym kandydatem do wyjazdu do Niemiec. Niestety już w 1. minucie spotkania z Ukrainą 30-latek w starciu z rywalem doznał kontuzji. Milik od razu upadł na murawę i złapał się za kolano, a jego partnerka Agata Sieramska na trybunach była kompletnie załamana. Napastnik zszedł z murawy przy pomocy lekarzy reprezentacji. W jego miejsce pojawił się Kacper Urbański, który zadebiutował w seniorskiej kadrze.

Mecz z Ukrainą to jeden z dwóch ostatnich sprawdzianów Biało-Czerwonych przed Euro 2024. Michał Probierz na starcie z naszymi sąsiadami wystawił nieco rezerwowy skład, aby przetestować kilka wariantów. Dzisiaj selekcjoner podejmie decyzję dotyczącą 26-osobowego składu, który pojedzie na mistrzostwa.

Przypomnijmy, że Arkadiusz Milik w przeszłości zerwał więzadła w obydwu kolanach. Wszystko wskazuje na to, że gracz "Juve" nie pojedzie na Euro 2024. Michał Probierz musi podjąć decyzję dotyczącą powołań do końca dnia (7 czerwca). Trener prawdopodobnie nie będzie chciał ryzykować i nie wpisze go na 26-osobową listę.

Kontuzja Arkadiusza Milika TVP Sport

Skład na mecz Polska - Ukraina: