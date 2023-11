Korona Kielce rzutem na taśmę wywalczyła punkt z Ruchem Chorzów. Decydująca bramka w doliczonym czasie gry!

Ruch Chorzów - Korona Kielce 1:1 (0:0)

Od samego początku meczu kibice nie mogli narzekać na nudę. W 18. minucie bramkarz Ruchu wybił piłkę z "piątki" pod nogi Martina Remacle'a! Ten podholował kilka metrów, po czym huknął nieznacznie obok dalszego słupka. Korona miała niezłą sytuację, aby objąć prowadzenie.

W 21. minucie Ronaldo Deaconu dostał piłkę na środku "szesnastki". Odwrócił się z rywalem na plecach i uderzył płasko w stronę lewego rogu. Wyciągnięty jak struna Krzysztof Kamiński trącił piłkę za linię końcową.

Bramka dla Ruchu Chorzów padła tuż po przerwie. Rozpędzony Łukasza Moneta otrzymał mocne zagranie z głębi pola. Pognał co sił w stronę "szesnastki", skąd jego strzał obronił Xavier Dziekoński. Gracz Ruchu miał okazję do poprawki. Wyłożył piłkę Danielowi Szczepanowi, który z bliska skierował futbolówkę do siatki!