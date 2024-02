Kosta Runjaić o potknięciu w meczu Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice: Zmarnowaliśmy okazję na zbliżenie się do czołówki

Kosta Runjaić o meczu Legia - Puszcza

- Przewiduję, że walka o mistrzostwo Polski będzie trwała do ostatniej kolejki - podkreślił trener Legii. - Przed nami jeszcze wiele meczów i każdy będzie bardzo ważny. Chcę wygrać wszystkie. Naszym zadaniem jest najlepsze przygotowanie się do arcyważnego starcia w czwartek. Nasi zawodnicy zasługują na wsparcie kibiców. W czwartek liczę na świetną atmosferę. Wciąż jesteśmy jedynym polskim przedstawicielem w europejskich pucharach - dodał.

- Oczywiście nie podoba mi się wynik i gra zespołu - zaczął pomeczową wypowiedź Runjaić i dodawał: - To oczywiste, że zmarnowaliśmy okazję na zbliżenie się do czołówki. Rywal grał nisko w obronie. Puszcza zaprezentowała się tak, jak się tego spodziewaliśmy. Pokazaliśmy wiele determinacji, ale niestety nie udało się strzelić drugiego gola. Jestem rozczarowany , ale tak bywa w piłce nożnej. Teraz musimy się zregenerować. Trzy dni temu graliśmy z Molde i w czwartek czeka nas rewanż. Musimy się na to przygotować.

Skrót meczu Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice 1:1

- Gra w Lidze Konferencji kosztuje nas sporo sił, ale mierzenie się z tym jest czymś normalnym. To towarzyszy wielu zespołom. Priorytetem od początku sezonu jest ekstraklasa, ale grając w Europie trzeba dawać z siebie wszystko w każdym meczu. Zamierzamy awansować do kolejnej rundy. Wierzę w moich piłkarzy - zaznaczył trener Runjaić.

- Mamy do zrealizowania wiele celów. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych założeń. Presja z każdą kolejką będzie rosła, ale jestem optymistą, co do dalszej części sezonu - usłyszeliśmy na koniec od Niemca. PAP