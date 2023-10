Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa przed drugim starciem w Lidze Konferencji: Mam nadzieję, że jutrzejszy mecz też zostanie zapamiętany

Powtórzyć magiczny wieczór z Aston Villi przy Łazienkowskiej!

Trener Runjaić na przedmeczowej konferencji prasowej przyznał, że wierzy w swoich podopiecznych i bezgranicznie im ufa oraz zna wartość poszczególnych piłkarzy w drużynie. Każdy z zawodników "Wojskowych" wie co ma robić i już niejednokrotnie w tym sezonie to udowodnili, a ostatnia ligowa porażka z Jagiellonią Białystok (0:2) to tylko wypadek przy pracy.