Krajobraz po bitwie: Dwóch rannych, ale bez trupów. Z Francją zagrają zmiennicy?

Piłkarze reprezentacji Polski mają za sobą pierwszy trening po meczu z Austrią (1:3). Dwójka zawodników narzeka na stłuczenia i lekkie urazy, ale selekcjoner Michał Probierz wierzy, że na mecz z Francją (wtorek, 25 czerwca, godz. 21) będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Pytanie, czy będzie chciał na nich postawić?

Mecz o honor, z myślą o Lidze Narodów

Smutne nastroje dominowały w sobotni poranek w Centrum Prasowym Reprezentacji Polski w Hanowerze. W bazie Biało-Czerwonych selekcjoner Michał Probierz spotkał się z dziennikarzami, by raz jeszcze - bardziej na chłodno - porozmawiać o meczu z Austrią. Porażka 1:3 - w połączeniu z późniejszym remisem w spotkaniu Francja - Holandia (0:0) - pozbawiła nas matematycznych szans na wyjście z grupy. – Stało się, odpadamy z turnieju, ale nic już z tym nie zrobimy. Trudno nam dzisiaj o uśmiechy, ale ciągle ja ciągle wierzę w tę drużynę. To jest zespół silnych charakterów i pokazał to nie raz. Trafiliśmy do trudnej grupy, jesteśmy w fazie przebudowy tej reprezentacji i potrzebny jest czas. Na pewno nie chcę niczego zmieniać. Mecz z Austrią nam nie wyszedł, bo chcieliśmy grać tak jak z Holandią. Nie zamierzamy po dwóch porażkach schodzić z obranej ścieżki. Dopóki ja będę selekcjonerem, będę dążył do takiej właśnie gry

– powiedział w sobotnie popołudnie Michał Probierz. Nasz trener dodał także, że nadchodzący mecz z Francją zamierza potraktować jako przygotowanie do Ligi Narodów. Nie do końca wiadomo, jak należy rozumieć te słowa, bo chwilę później dodał, że z wicemistrzami świata chcemy zagrać o zwycięstwo i po prostu tak, by dać choć trochę radości polskim kibicom. Podkreślił, że o odpuszczaniu nie ma mowy, ale unikał odpowiedzi na pytania, czy postawi na kilku zmienników. To o tyle ważne, że po Euro 2024 karierę reprezentacyjną zakończyć ma Wojciech Szczęsny. Nie doczekaliśmy się jednoznacznej deklaracji naszego bramkarza, ale wielokrotnie dawał do zrozumienia w wywiadach, że to będzie jego ostatni wielki turniej. Nie wiadomo też co z Robertem Lewandowskim, bo on także zapowiedział, że decyzję o swojej przyszłości w reprezentacji podejmie właśnie po Euro w Niemczech.

Jeśli brać słowa całej trójki na poważnie (Probierza o przygotowaniach do Ligi Narodów i Szczęsnego oraz Lewandowskiego o swej przyszłości w kadrze), to należy się spodziewać, że przynajmniej Szczęsny z Francuzami nie zagra. Zapytaliśmy o to selekcjonera wprost, ale uciekł od odpowiedzi na to pytanie. – Zagramy takim składem najmocniejszym, którym będziemy się przygotowywać pod kątem Ligi Narodów – to dosłowny cytat z naszego selekcjonera. Nie do końca rozumiemy, co autor miał na myśli, ale widać, że prawdopodobnie jest to kolejna zasłona dymna w wykonaniu Probierza.

Dwóch rannych, zero zabitych

Krajobraz po meczu z Austrią do wesołych nie należy, ale plus jest taki, że nikt nie wypadł na mecz z Francją. Nikt nie będzie pauzował za kartki, ani nie doznał kontuzji. Dwóch zawodników narzeka na lekkie urazy po piątkowym starciu w Berlinie, ale to stłuczenia i inne mniej poważne tematy. Nikt też nie będzie pauzował za kartki.

Probierz nie zdradził, o jakich konkretnie piłkarzy chodzi, ale na otwartym przez pierwszy kwadrans treningu pojawili się wszyscy kadrowicze. Pierwszy skład na Austrię plus Jakub Moder (wszedł w przerwie) rozgrzewkę miał na rowerach stacjonarnych. Reszta trenowała na płycie głównej akademii Hannoveru 96. W niedzielę polscy piłkarze także będą trenować w Hanowerze, a w poniedziałek - tym razem autokarem - udadzą się do Dortmundu. Tam o godz. 15:45 rozpocznie oficjalna konferencja prasowa przed meczem z Francją i trening na płycie głównej stadionu Borussii Dortmund, gdzie we wtorek o godz. 21 zagramy z Francją. Piotr Janas z Niemiec

