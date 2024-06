Krzysztof Piątek wyrównał w meczu z Austrią na Euro 2024. To kolejny napastnik z golem pod nieobecność Lewandowskiego

Krzysztof Piątek z golem przeciwko Austrii. Napastnicy skuteczni pod nieobecność Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie mógł wystąpić w pierwszym meczu na Euro 2024. Napastnik Barcelony naciągnął mięsień dwugłowy uda i nie był zdolny do rywalizacji z Holandią. Pod jego nieobecność bramkę zdobył jego zmiennik.

Austria ulubiony rywal Piątka? Wcześniej też strzelił!

Przypomnijmy, że napastnik urodzony w Dzierżoniowie zdobył swego czasu zwycięską bramkę również w pojedynku z Austrią. Za Jerzego Brzęczka w 2019 roku, kiedy polska kadra rywalizowała z nimi w eliminacjach do mistrzostw Europy 2020 (rozegrane w 2021 roku przez pandemie). Wtedy na stadionie w Wiedniu dał cenne trzy punkty na start niezwykle udanych kwalifikacji.

Polska przegrywała od 9. minuty z Austrią

Przed samym turniejem w Niemczech z napastników reprezentacji Polski gola również upolował Karol Świderski. Trafienie przypłacił jednak urazem i nie pewny był do samego końca jego występ z Holendrami. Ostatecznie Michał Probierz desygnował go do gry w pierwszym składzie na Holendrów obok wspomnianego Buksy.

Gorzej sprawa wyglądała z Lewandowskim. Snajper hiszpańskiego klubu ominął rywalizację z podopiecznymi Koemana i miał być gotowy na mecz z Austrią. Probierz zdecydował się jednak postawić na duet napastników: Piątek - Buksa.