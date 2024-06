Kto wygra Euro 2024? Zagłosuj na swojego faworyta SONDA

Kto wygra Euro 2024? Zagłosuj w naszej SONDZIE

Włochy będą bronić na Euro 2024 tytułu wywalczonego - wyjątkowo - trzy, a nie cztery lata temu. Wszystko dlatego, że Euro 2020 było rozgrywane w związku z pandemią rok później.

Według bukmacherów kurs na to, że podopiecznym selekcjonera Luciano Spalettiego uda się ponownie ta sztuka wynosi: 15,00. Co ciekawe, rywal z którym wygrali na Wembley w finale po pamiętnych rzutach karnych został teraz głównym kandydatem do tegorocznego złota. Jude Bellingham, Cole Palmer czy Harry Kane będą chcieli namieszać.

O wiele więcej szans eksperci dają reprezentacji Anglii, która jest uznawana za jednego z murowanych faworytów do końcowego triumfu. Szansa "Synów Albionu" na podniesienie w końcu jakiegoś pucharu została wyceniona na: 4,00.