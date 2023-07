Kto zdobędzie trofeum Ekstraklasy w sezonie 2023/24? Legia Warszawa przed szansą na 16. mistrzostwo Polski

Legia Warszawa ma 15 mistrzostw. Ruch i Górnik na 2. miejscu

Raków Częstochowa w rozpoczynającym się w piątek sezonie 2023/24 piłkarskiej Ekstraklasy bronić będzie mistrzostwa Polski. W maju drużyna ta wywalczyła pierwszy tytuł w historii. Architektem sukcesu był Marek Papszun, który zakończył siedmioletnią przygodę z "Medalikami" zdobyciem najważniejszego trofeum.

Od 1921 roku z mistrzostwa kraju cieszyło się łącznie 19 klubów. Najczęściej - 15-krotnie - Legia Warszawa. Po 14 ligowych triumfów mają w dorobku Górnik Zabrze i Ruch Chorzów, który w tym roku wrócił do Ekstraklasy, a 13 - Wisła Kraków.

Większość ekspertów zgodnie twierdzi, że głównym faworytem do zdobycia tytuły w nadchodzącym sezonie jest Legia Warszawa. Do stołecznego klubu dołączył m.in. Marc Gual - król strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Juergen Elitim to nowy środkowy pomocnik, który przyszedł z angielskiego Watfordu. Kibice wiążą z nim wielkie nadzieje.