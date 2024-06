- Wsparcie na debiucie mocne było - zagaił reporter do Kacpra Urbańskiego. - No wiadomo, wiadomo zawsze ze mną. Rodzice przede wszystkim z moją siostrzyczką. Niestety brat nie mógł, ale pewnie też by był. No i babcia, ale też wujkowie, ciocie. Koszulka już zabezpieczona. Już jest gablotka. Choć pechowo się złożyło dla Arka (Milika - red), ale dzięki temu mogłem wejść na boisko. Cieszę się, że mogłem zagrać na PGE Narodowym. Kolejne marzenie spełnione. Idziemy do przodu - tłumaczył 19-latek.