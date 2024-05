Kuriozalny początek meczu Lech - Legia: anulowany gol przez Marciniaka, zmarnowany karny Josue, samobój Blazicia, potem Salamona

Mecz Lech - Legia: anulowany gol, zepsuty karny, dwa samobóje

Zazwyczaj ten hit zawodzi; tak było choćby jesienią, gdy w Warszawie marne spotkanie zakończyło się rozczarowującym remisem 0:0. Początek rewanżu zrekompensował jednak wszystko - przynajmniej z perspektywy Legii.

Legia w 6 minucie za sprawą Pawła Wszołka trafiła do siatki. Sędzia Szymon Marciniak otrzymał jednak sygnał od kolegów z VAR-u, że uderzenie poprzedził faul Macieja Rosołka - i gola anulował.

Potem Legia otrzymała jedenastkę. To Barry Douglas sfaulował Marca Guala, za co otrzymał jeszcze żółtą kartkę. Do piłki podszedł Josue, ale... Bartosz Mrozek wyczuł jego intencje - i dalej było 0:0!

Portugalczyk ze złości kopnął z całej siły w słupek. Złość prędko przeszła, bo...

Mocna oprawa i transparenty kibiców Lecha Poznań na meczu z Legią Warszawa