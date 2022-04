Lech Poznań okradziony z karnego po ręce Rose'a? "Mega babol zespołu VAR"

Po regulaminowych 90 minutach Kolejorz remisował z Legią Warszawa 1:1. Piłkarze Macieja Skorży do końca walczyli jednak o komplet punktów. W 92. minucie Igor Charatin umyślnie zaatakował od tyłu Adriela Ba Louę i początkowo za to zagranie obejrzał żółtą kartkę. Sędzia Damian Sylwestrzak dostał jednak sygnał z wozu VAR i sytuację obejrzał raz jeszcze na monitorze. Szybko anulował żółty kartonik i pokazał legioniście bezpośrednią czerwoną kartkę.

- Byłem po meczu w pokoju sędziowskim i chciałem zapytać o sytuację z uderzeniem Joela Pereiry. Sędzia wytłumaczył mi, że sytuacji sam nie widział, ale z wozu VAR dostał informację, że to czysta sytuacja. Nie wiem... Ja widziałem powtórki i mam wątpliwości. To już historia. Remisujemy i nie jesteśmy z tego powodu zadowoleni - powiedział na konferencji prasowej trener Lecha Maciej Skorża. - Arbiter czekał na sygnał z wozu VAR, ale go nie dostał. Zatem sędzia zakończył mecz i tyle dowiedziałem się z jego strony. Na pewno to kontrowersja, ale czasu już nie cofniemy - dodał szkoleniowiec.