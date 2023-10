Lech Poznań rozgromiony przez Pogoń Szczecin! "Kolejorz" był bezradny w starciu z "Portowcami". Totalna kompromitacja

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 5:0 (3:0)

Pogoń Szczecin w ramach 10. kolejki Ekstraklasy nie dała żadnych szans Lechowi Poznań. Początek należał do gości, ale po kwadransie do głosu zaczęli dochodzić "Portowcy". W 17. minucie Ulvestad okazał się najlepszy w grze w powietrzu przy rzucie rożnym. Piłka odbiła się do poprzeczki i wpadła do bramki.

W 33. minucie Gorgon dobrze odnalazł się w polu karnym. 34-latek dostał perfekcyjne dośrodkowanie z prawej strony. Zawodnik Pogoni nie zastanawiał się i uderzył bez przyjęcia. Sześć minut później trzecią bramkę wbił Biczachczjan, który oddał niepozorny strzał z pola karnego. Uderzenie po ziemi zaskoczyło bramkarza.