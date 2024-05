Lech Poznań upokorzony przez Legię Warszawa i samobóje obrońców. Kibice przerwali mecz. Odpalone race na murawie

Mecz Lech - Legia wynik 1:2. Dwa samobóje w Poznaniu

To był doprawdy szalony mecz. Wszystko co najważniejsze zadziało się w pierwszym kwadransie w polu karnym Lecha. Najpierw sędzia Szymon Marciniak anulował bramkę Pawła Wszołka z powodu faulu Macieja Rosołka, potem jedenastkę Josue obronił Bartosz Mrozek, aż w końcu samobójczo trafił Miha Blazić. Legia miała prawo krzyknąć: Do trzech razy sztuka!

Lech zagrał fatalną połowę, a właśnie w niej ważyły się losy meczu, może nawet całego sezonu. Dobił siebie sam. Tuż przed zejściem na przerwę drugiego samobója dołożył Bartosz Salamon obserwowany z trybun przez selekcjonera Michała Probierza kompletującego skład na Euro 2024.

Lech Poznań - Legia Warszawa 1:2 PAP/Jakub Kaczmarczyk

Paradoksalnie w tym meczu dobrze grała tylko Legia, ale strzelał Lech. Chwilę po rzuconych racach na murawę kontaktowego gola strzelił Joel Pereira. W doliczonym czasie była też szansa na wyrównującą bramkę, jednak zawczasu odgwizdano spalonego