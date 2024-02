Lech Poznań - Zagłębie Lubin. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 10 lutego o godzinie 20:00

PKO Ekstraklasa. Mecz Lech Poznań - Zagłębie Lubin. Gdzie obejrzeć w TV?

W zimowym okienku Lech nie ściągnął ani jednego nowego piłkarza. Co ciekawe, żadnego transferu nie przeprowadziło także Zagłębie. Pocieszający dla fanów pozostaje fakt, że z obu kadr nie ubył żaden ważny gracz.

Lech przystępuje do rundy wiosennej z trzeciego miejsca w tabeli. Strata do lidera jest spora, bo wynosi osiem punktów. Zagłębie zajmuje ósmą pozycję. Od Kolejorza ugrało o osiem punktów mniej. Na początku sezonu w bezpośrednim meczu padł remis 1:1, bo na bramkę Dawida Kurminowskiego odpowiedział Miha Blazić.

Mecz Lech - Zagłębie obejrzy z trybun w Poznaniu co najmniej 20 tys. kibiców. Do niedzieli klub sprzedał bowiem 15 814 biletów. Transmisję przeprowadzi Canal+ na swoich trzech kanałach: w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra HD. Spotkania nie zobaczymy w paśmie otwartym (darmowym), bo TVP wciąż nie posiada sublicencji do pokazywania rozgrywek.

Gwiazda Lecha Poznań: Będę ciężko pracował, żeby być jeszcze lepszym piłkarzem