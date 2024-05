Lech Poznań zmienia trenera. Który kandydat najlepszy? Zagłosuj w sondzie Jacek Czaplewski

Mariusz Rumak przestanie być trenerem Lecha jeszcze w maju Adam Jastrzebowski

Bez względu na finał sezonu PKO Ekstraklasy w Lechu Poznań dojdzie do zmiany trenera. Powołany w grudniu na to stanowisko Mariusz Rumak ustąpi. Kto przejmie po nim zespół? Kandydatów jest co najmniej kilku - w tym były szkoleniowiec Legii Warszawa. Poznajcie listę i wybierzcie w sondzie idealnego trenera dla Kolejorza.