Lech Poznań zremisował w Łodzi z Widzewem. Koniec marzeń Kolejorza o europejskich pucharach

Kristoffer Velde przełamał się w meczu z Widzewem Łódź

Spotkanie lepiej zaczął Widzew, który stwarzał więcej zagrożenia pod polem karnym. Jednak po początkowy atakach miejscowych, do głosu doszli Lechici. W 21. minucie Filip Szymczak dostał piłkę na skrzydle. Z linii "szesnastki" dograł na głowę Kristoffera Velde , a ten precyzyjnym uderzeniem pokonał Rafała Gikiewicza .

Jeszcze przed meczem Kolejorza presję na piłkarzy wywarła Legia Warszawa, która skromnie wygrała na wyjeździe z Wartą Poznań i znacznie przybliżyła się do zajęcia 3. miejsca w tabeli na koniec sezonu. Lech musiał wygrać w Łodzi, żeby wciąż zachować szansę na najniższy stopień podium w PKO Ekstraklasie.

Wydawało się, że Kolejorz dowiezie prowadzenie do przerwy, jednak w 40. minucie spóźniony w interwencji Bartosz Mrozek z dużą siłą wpadł w próbującego oddać strzał głową Kamila Cybulskiego i arbiter Piotr Lasyk po analizie VAR wskazał na "wapno". Rzut karny tuż przed końcem pierwszej połowy skutecznie wykorzystał Imad Rondić i oba zespoły schodziły do szatni przy wyniku remisowym.

Lech Poznań zremisował w Łodzi. Koniec marzeń o europejskich pucharach

Kolejną szansą łodzianie stworzyli sobie po kwadransie gry drugiej części meczu. Kamil Cybulski "złama" akcję z z lewej strony do środka, po czym uderzył z około 25 metrów. Piłka leciała za kołnierz Bartosza Mrozka, ale ten szybko cofnął się kilka kroków i przeniósł piłkę nad poprzeczką.

W 78. minucie ponownie przed szansą na objęcie prowadzenia stanął Widzew. Do wybijanej przed pole karne Kolejorza piłki dopadł Andrejsa Ciganiksa, huknął lewą nogą nogą ile fabryka dała, posyłając piłkę tuż przy spojeniu. Wyciągnięty jak struna bramkarz przyjezdnych nie sięgnął piłki, ale ta minimalnie minęła bramkę.

Kolejne wielkie zagrożenie pod bramką Lecha miało miejsce w 84. minucie. Imad Rondić znalazł się z piłką w okolicach prawego narożnika pola bramkowego i i spróbował przelobować Bartosza Mrozka. Piłkę zmierzającą do siatki z linii bramkowej wybił Bartosz Salamon.

Po chwili odpowiedział Kolejorz. Okazję do strzelania gola miał Mikael Ishak, ale szwedzkiego napastnika zatrzymał Rafał Gikiewicz. Nerwowo było do ostatnich minut meczu. Kibice obu drużyn drżeli o końcowy wynik. Zarówno Lecha, jak i Widzew mieli swoje okazje do zdobycia bramki, ale żadnej z drużyn nie udało się tego zrobić.