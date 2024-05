Lechia Gdańsk świętowała awans do Ekstraklasy o 4:00 rano. Feta z kibicami pod stadionem. Były też race i fajerwerki!

- To niesamowite szczęście całej społeczności Lechii Gdańsk. To, co zrobiła ta grupa ludzi, którzy biegali przez ten, można powiedzieć, niespełna rok po tej zielonej murawie, jest rzeczą niesamowitą. Dzisiaj mogę powiedzieć tylko, że jeżeli wracać do Ekstraklasy, w przypadku niektórych zawodników, niektórych ludzi związanych z klubem, jeżeli być w Ekstraklasie po raz pierwszy w przypadku kilku z nas, to właśnie w takim stylu. To jest niesamowite, co dzisiaj pokazaliśmy na Wiśle przeciwko tak dobremu zespołowi, przeciwko tak renomowanemu klubowi. Myślę, że czapki z głów przed moimi zawodnikami. To było coś niesamowitego! - powiedział Szymon Grabowski po sobotnim meczu. (cyt: Wisła Kraków)