"Lecimy do Dubaju!" Humory dopisują reprezentantom Polski przed Euro 2024. Oto pierwszy dzień w Hanowerze

Humory dopisują w reprezentacji Polski. Oto pierwszy vlog z Hanoweru

Polacy do Niemiec wylecieli we wtorek po godzinie 17:00. W Hanowerze byli koło godziny 19. Przesiadka z samolotu do autobusu, którym będą podróżować Biało-Czerwoni podczas turnieju zakończyła się pomyślnie.

Piłkarze na czele z kontuzjowanym Robertem Lewandowskim dotarli do ośrodka, w którym będą stacjonować. Pod hotelem kadrowiczów przywitał tłum kibiców, którzy polowali na autografy oraz zdjęcia od swoich ulubieńców.