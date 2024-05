Legia Warszawa będzie polowała na talent ze Szkocji. Marc Leonard to 22-latek, o którego walczy też Sturm Graz

Legia Warszawa chce młodego pomocnika

Legia Warszawa w zimę straciła jednego z najważniejszych zawodników. Bartosz Slisz przeniósł się za 3,2 mln euro do amerykańskiej Atlanty. W środku pola "Wojskowych" zrobiła się wielka wyrwa, której nie udało się załatać w zimowym okienku transferowym.

Legię Warszawa latem czeka ogromna przebudowa kadry. Josue ma odejść, a to dopiero początek problemów kadrowych. Nadal dużą niewiadomą jest formacja ofensywna, która w obecnym sezonie nie błyszczała.…

Brytyjski Daily Record twierdzi, że Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem 22-letniego Marca Leonarda . Szkot to zawodnik Brighton & Hove Albion , ale w obecnym sezonie był na wypożyczeniu w Northampton Town , czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Kampanię 2023/24 miał bardzo udaną, gdyż w 46 meczach strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Młody talent może grać na pozycji numer sześć i osiem.

Leonard ma na swoim koncie występy w różnych reprezentacjach młodzieżowych. W kadrze Szkocji U-21 zagrał w siedmiu meczach, ale nie strzelił żadnego gola. Portal transfery.info przypomina, że niedawno zawodnika łączono z transferem do... Jagiellonii Białystok. Daily Record informuje, że takie kluby jak Preston, Portsmouth czy Sturm Graz także są zainteresowane 22-latkiem. Młodego gracza do przenosin do Legii może przekonać fakt, że Legia pewnie powalczy o fazę grupową LKE i triumf na krajowym podwórku.