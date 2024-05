Legia Warszawa blisko dopięcia spektakularnego powrotu. Media: Piłkarz wkrótce pojawi się w stolicy

Luquinhas wróci do Legii Warszawa. Media: Brazylijczyk pojawi się w stolicy

To właśnie po golu Mahira Emreliego ekipa byłego już selekcjonera reprezentacji Polski wygrała z angielską drużyną, która w trwającym sezonie była zmuszona rywalizować na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Poza tym podopiecznym Michniewicza udało się jedynie wygrać ze Spartakiem Moskwa w Rosji po trafieniu Lirima Kastratiego . Napoli okazało się za mocne i w obu meczach polski klub poniósł sromotną klęskę.

Luquinhas wróci do Legii Warszawa na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu - informują brazylijskie media. 27-letni atakujący w stołecznym klubie w latach 2019 - 2022 i był członkiem drużyny,…

Brazylijczyk po rundzie wiosennej wskutek jednego nieprzyjemnego incydentu, który miał miejsce w autokarze klubu zdecydował się opuścić polską drużynę na rzecz amerykańskiego New York Red Bulls. Ostatecznie tam długo miejsca nie zagrzał i postanowił wrócić do ojczyzny. W Fortalezie nie przekonał do siebie trenera Juana Pablo Vojvodę i zdecydował się poszukać klubu, w którym miałby szansę regularnej gry.