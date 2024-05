Legia Warszawa chce Amerykanina. Media: To napastnik Duncan McGuire z Orlando City Jacek Czaplewski

Duncan McGuire, przyszły snajper Legii? własne/Orlando

Legia Warszawa na szeroką skalę prowadzi poszukiwania nowego napastnika. Tym razem zainteresowała się Amerykaninem z Major Soccer League, póki co jednokrotnym reprezentantem kraju. Nazywa się Duncan McGuire i jest z Orlando City - donosi TVP Sport. To piąte nazwisko, które wypłynęło do mediów na tę samą pozycję.