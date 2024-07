Legia Warszawa jeszcze nie zakończyła okienka transferowego. Młody napastnik na celowniku klubu ze stolicy

Legia Warszawa chce zdolnego napastnika

Legia Warszawa to jeden z najbardziej aktywnych klubów z PKO Ekstraklasy na rynku transferowym. "Wojskowi" ściągnęli już sześciu piłkarzy, ale wszystko wskazuje na to, że to nie koniec ruchów. Według doniesień polskich mediów Jacek Zieliński postara się wzmocnić jeszcze formację ofensywną, gdyż niewykluczone, że Blaz Kramer odejdzie.

Portal spezia1906.com informuje, że na radarze stołecznego klubu znalazł się 22-letni Raimonds Krollis. Łotewski napastnik to zawodnik Spezii Calcio, ale ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w lidze czeskiej. Porta Legia.net cytuje znany serwis, który pisał o Krollisie. - Nie ma wątpliwości, że przyszłość Krollisa jest daleka od Spezii. Zawodnik potwierdził to na zakończenie sezonu w Czechach. Łotysz szuka teraz nowego miejsca.

Umowa Krollisa dobiega końca 30 czerwca 2026 roku, dlatego transfer wiązałby się z zapłaceniem Spezii odpowiedniej kwoty. Według portalu Transfermarkt wartość zdolnego napastnika to 1,2 mln euro. Łotysz najwięcej meczów zagrał oczywiście w rodzimej lidze. W 106spotkaniach udało mu się zdobyć 52 bramki i zanotować 18 asysty.