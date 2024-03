Legia Warszawa. Kosta Runjaić liczy, że mecz z Widzewem Łódź będzie dobrą okazją na przełamanie

- Wymiana myśli trenerskiej w naszym gronie jest bardzo ważna, szczególnie jeśli chodzi o młodych szkoleniowców. Daniel Myśliwiec będąc młodym trenerem może korzystać z doświadczeń innych i na tej podstawie opracować swój styl. Mam pełne poparcie do takiego podejścia. Tak naprawdę nie chodzi o to, czy Daniel spędził z nami kilka dni, czy kilka tygodni. My również wiemy, jak może zagrać Widzew. Dla nas najważniejsze jest to, żeby zmienić trendy i w końcu wygrać. Chcemy wprowadzić stabilność i jakość, które pokazujemy na każdym treningu - powiedział Kosta Runjaić o trenerze łódzkiego klubu.