Legia Warszawa nadal liderem grupy E Ligi Konferencji. "Wojskowi" mają wielkie szanse na awans do fazy pucharowej. Zostały tylko dwa mecze

Legia Warszawa liderem swojej grupy. Aston Villa za plecami

Legia Warszawa po czterech kolejkach Ligi Konferencji ma na swoim koncie aż dziewięć punktów . Chyba nawet najwięksi optymiści wśród fanów stołecznego klubu nie sądzili, że wynik będzie tak spektakularny. "Wojskowi" pokonali Aston Villę i dwukrotnie Zrinjski Mostar . Jedyna przegrana to wyjazd do Alkmaar .

Czwartkowy mecz ze Zrinjskim Mostarem znacznie przybliżył Legię do awansu do fazy pucharowej. Na tę chwilę polski klub jest liderem grupy E. Aston Villa ma szansę zrównać się punktami z Legią, jeśli o godzinie 21:00 wygra z AZ. Przypomnijmy jednak, że jeśli na koniec zmagań grupowych dwie drużyny będą miały taką samą liczbę "oczek" na swoim koncie, wyżej będzie tak, która wygrała w bezpośrednim pojedynku. Na tę chwilę jest to Legia, która u siebie pokonała "Lwy" 3:2. Rewanż w Anglii będzie kluczowy.