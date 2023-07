Legia Warszawa nie dała żadnych szans ŁKS Łódź. Hat-trick Tomasa Pekharta, dwie asysty Pawła Wszołka

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - ŁKS Łódź 3:0

ŁKS nie stanowił dla Legii żadnego wyzwania. Kto jednak wie, co by się wydarzyło, gdyby na początku drugiej połowy Kay Tejan doprowadził do wyrównania. Debiutujący Holender w sytuacji sam na sam z bramkarzem obił jednak prawy słupek.

Legia przed przerwą nie pozwoliła beniaminkowi na oddanie nawet jednego, choćby niecelnego strzału. Sama objęła za to prowadzenie. Koronkową akcję w 25 minucie zwieńczył w polu karnym Tomas Pekhart. Rosły snajper wygrał dziś rywalizację o miejsce w składzie z Markiem Gualem i Blazem Kramerem.

Bogiem a prawdą Legia do szatni powinna była schodzić z większą przewagą. Po zagraniu ręką rzutu karnego nie wykorzystał jednak Josue. Kapitana wyczuł nastoletni bramkarz Aleksander Bobek.

Niebywałe pudło w meczu Legia - ŁKS. Zawalił nowy napastnik Kay Tejan