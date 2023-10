Legia Warszawa podgrzała atmosferę przed meczem z Rakowem Częstochowa. Wystarczyło zdjęcie medali

Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa [08.10.2023]

Raków dopiero co zyskał status czołowego klubu w Polsce i Legia właśnie mu to wyperswadowała. Szpilką wbitą w zespół Medalików okazało się zdjęcie garści medali za mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Liczba nadaje powagi stołecznej drużynie i odbiera ją Rakowowi; w przypadku stołecznej drużyny mowa więc o medalach, nie "medalikach" z Częstochowy:

Legia Warszawa świętuje zdobycie Pucharu Polski w bardzo nietypowym stylu. Serb Filip Mladenović biegnąc do kibiców uderzył dwóch piłkarzy Rakowa Częstochowa. Natomiast w szatni drużyny portugalski…

Przed nami czwarty bezpośredni mecz w tym roku. Legia wygrała wszystkie trzy dotychczasowe w tym dwa po rzutach karnych - o Puchar i Superpuchar. - Cry, Papszun! - krzyczał do kamery Josue po majowym triumfie na PGE Narodowym. A Legia schowała ówczesnego trenera w krzaki na okolicznościowej grafice po kwietniowym zwycięstwie w lidze. Tym razem emocje podgrzano jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, wypuszczając zdjęcie z medalami.

Początek meczu Legia - Raków o 17:30 w niedzielę 8 października. W czwartek obie drużyny zagrają jeszcze w europejskich pucharach. W Sosnowcu mistrz zmierzy się ze Sturmem Graz w Lidze Europy, natomiast w Holandii warszawska drużyna powalczy o punkty z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji.

Póki co to Raków ogląda plecy Legii. Uzbierał od niej o jeden punkt mniej. W zeszłej kolejce gładko ograł Radomiak Radom, wygrywając 3:0. Legia poległa za to w Białymstoku, przegrywając z Jagiellonią 0:2.