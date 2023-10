Legia Warszawa przegrała pierwszy mecz od sierpnia. Jagiellonia Białystok wypunktowała "Wojskowych"

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2:0 (2:0)

Spotkanie Jagiellonii z Legią to wielki hit 10. kolejki Ekstraklasy. Stołeczny klub jest w świetnej formie. "Jaga" także prezentuje się bardzo dobrze na początku kampanii 2023/24.

Jagiellonia otworzyła wynik w 13. minucie. Próba prostopadłego podania do Jose Naranjo w pole karne była przecięta, ale do odbitej piłki dopadł Jesus Imaz. Ten zgrał do rodaka, a jemu pozostało tylko uderzyć płasko w stronę dalszego rogu. Kacper Tobiasz był bezradny.

W 29. minucie było już 2:0. Gospodarze utrzymali się przy piłce po obiciu poprzeczki przez Pululu. Po miękkim dośrodkowaniu z lewej strony Jesus Imaz mierzonym uderzeniem głową podwyższył prowadzenie.