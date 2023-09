Legia Warszawa przegrała z opinią Kolegium Sędziów. Decyzja o czerwonej kartce dla Artura Jędrzejczyka podtrzymana. Obrońca musi pauzować

Komisja Ligi: Artur Jędrzejczyk musi pauzować

Chodzi o sytuację z pierwszej połowie przy stanie 1:1. Przy linii bocznej doszło do starcia Jędrzejczyka z Efthymis Koulourisem. Leżący na murawie Grek został trafiony korkiem w rękę. Sędzia Tomasz Musiał najpierw pokazał za faul żółtą kartkę, ale po obejrzeniu powtórki na ekranie zmienił decyzję i wyrzucił Jędrzejczyka, skazując Legię na grę w osłabieniu przez nieco więcej niż połowę spotkania. Stołeczna drużyna zagrała potencjalnie najlepszy mecz w sezonie, zdobywając później aż trzy bramki - na wagę fotelu lidera.

Jędrzejczyk jeszcze zanim opuścił murawę to zarzekał się - także przed kolegami z drużyny - że nie chciał zrobić krzywdy napastnikowi Pogoni. Zdawał się sugerować, że jego stopa utknęła i w pewnym momencie Koulouris nawet ją do siebie przyciągnął, co rzeczywiście widać na telewizyjnej powtórce. Komisja Ligi po zasięgnięciu opinii u Kolegium Sędziów tę argumentację jednak odrzuciła.