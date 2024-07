Legia solidnie się wzmacnia w letnim okienku. Media: Kolejny piłkarz blisko klubu

- Czy transfer Nejašmicia jest prawdopodobny? Tak, ale trzeba będzie sprostać wymaganiom finansowym NK Osijek. Dla chorwackiego klubu to podobna sytuacja, w której znalazła się Legia podczas zimowego okienka transferowego z Bartoszem Sliszem: rok do końca umowy i ostatni moment, żeby na nim zarobić - wytłumaczył Szczygielski, co do zawiłości transferowych z udziałem Chorwata, na którym klub będzie chciał zarobić.