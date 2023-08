Legia Warszawa - Ruch Chorzów ONLINE. "Wojskowi" wracają do gry! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [06.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz Legia Warszawa - Ruch Chorzów ONLINE

Legia w nowym sezonie ma bardzo ambitne plany. Podopieczni Kosty Runjaicia chcą na stałe wrócić do regularnej gry w Europie. Droga do tego jeszcze długa, gdyż awansowali po męczarniach z kazachskim Ordabasy Szymkent (2:2, 3:2) do III rundy LKE.

Poza Gualem do stolicy Polski przyszli również tacy gracze jak: Patryk Kun (wolny transfer, Raków Częstochowa), Radovan Pankov (wolny transfer, Crvena Zvezda Belgrad), Juergen Elitim (wolny transfer, Watford).

Ostatnie spotkanie Legii z "Niebieskimi" przypadło na sezon 2016/17 jak jeszcze drużyna z Chorzowa grała w Ekstraklasie. Ekipa prowadzona wówczas przez Waldemara Fornalika pokonała 3:1 stołeczny zespół przy Łazienkowskiej. Ostatecznie to nie uratowało ich przed zajęciem ostatniego miejsca i spadkiem z ligi.

Mecz Legii Warszawa z Ruchem Chorzów w trzeciej kolejce poprowadzi sędzia Paweł Malec z Łodzi. System VAR będą obsługiwać Bartosz Frankowski oraz Marek Arys. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Radosław Siejka i Jakub Jankowski.

Kosta Runjaić, trener Legii: Za nami trudny mecz, ale najważniejszy jest awans do kolejnej rundy. Zrobiliśmy to. Myślę, że w pierwszej połowie kompletnie zdominowaliśmy mecz. Popełniliśmy tylko jeden błąd, strzeliliśmy dwa gole. To mogło wyglądać jak łatwe spotkanie, ale wcale tak nie było. Rywal nie miał nic do stracenia, a to zawsze jest groźne. Drugą połowę rozpoczęliśmy o wiele gorzej. Straciliśmy dwie bramki, chociaż wiedzieliśmy, że Ordabasy są groźne w kontratakach i przy stałych fragmentach gry. Nie zachowaliśmy się przy tych sytuacjach tak, jak powinniśmy. Koniec końców to my awansowaliśmy, dlatego gratuluję mojej drużynie. Kolejny raz atmosfera była niesamowita. Bardzo dziękujemy za tak fantastyczny doping. Teraz myślimy już tylko o niedzielnym spotkaniu z Ruchem Chorzów