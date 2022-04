Legia Warszawa transfery. Ci piłkarze mogą odejść po sezonie z Legii Warszawa [10 NAZWISK]

Legia Warszawa kończy jeden z najbardziej zwariowanych sezonów w swojej historii. Udział w fazie grupowej Ligi Europy bardzo długo odbijał się czkawką w PKO Ekstraklasie. Przez niemal połowę sezonu mistrz Polski był kandydatem do... spadku. Ostatecznie wiosna jest już dużo lepsza, a podopieczni Aleksandara Vukovicia regularnie punktują. Pewne i konieczne jest jednak poważne wietrzenie szatni przed nowymi rozgrywkami. Kto odejdzie latem z Legii Warszawa?Kliknij strzałkę W PRAWO, by przejść do pierwszego zdjęcia >>

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press