Legia Warszawa wygrała sparing z Odrą Opole. Luquinhas znowu strzela

Tak padły bramki w meczu Legia - Odra:

1:0, 30 minuta - dośrodkowanie z lewej flanki, niepilnowany w szesnastce piłkarz testowany trafił do siatki.

1:1, 62 minuta - Artur Jędrzejczyk zagrał w pole karne, piłka dotarła do Makany Baku, a ten pewnym strzałem doprowadził do remisu.

2:1, 66 minuta - wymiana podań Luquinhasa z Makaną Baku kończy się precyzyjnym strzałem tego pierwsze z okolicy jedenastego metra.

Legia wznowiła treningi w poniedziałek. Jutro rozpoczyna obóz w austriackim Kranzach, w którym pozostanie do 1 lipca. W planach ma cztery sparingi - w tym z rumuńskimi zespołami Universitatea Craiova i FC Botosani czy cypryjskim Pafos FC. Po powrocie do Polski w planach jest choćby mecz z Jagiellonią Białystok (6 lipca).

