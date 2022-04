Legia Warszawa wyjedzie na zgrupowanie do Austrii. Przed startem ligi rozegra cztery sparingi

Stołeczny zespół rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 13 czerwca w Legia Training Center. Przez pierwszy tydzień drużyna będzie ćwiczyć w Polsce, a następnie uda się do Austrii. Bazą zespołu będzie miejscowość Fieberbrunn, a boisko znajduje się w pobliskim Hochfilzen, gdzie sesje treningowe odbywały się w ubiegłym roku. Legioniści mieszkać będą w hotelu Vaya Fieberbrunn, wyposażonym w strefę fitness, siłownię i pomieszczenia do odnowy biologicznej, dostosowane do potrzeb sztabu medycznego.

W trakcie przygotowań drużyna rozegra cztery mecze kontrolne. Pierwszy odbędzie się przed rozpoczęciem zgrupowania w Legia Training Center, kolejne dwa podczas obozu w Austrii, a ostatni tydzień przed startem rozgrywek. Szczegóły dotyczące rywali zostaną podane w późniejszym terminie.