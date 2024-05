Legia Warszawa z Wartą Poznań o europejskie puchary. Trener Goncalo Feio zapowiedział powrót Blaza Kramera do kadry meczowej

Sytuacja kadrowa Legii przed meczem z Wartą

W listopadzie Legia nie była w stanie pokonać Warty. Mecz zakończył się rozczarowującym remisem 2:2. Tak rywala charakteryzuje trener Feio: - Spodziewam się spotkania z drużyną zmotywowaną. Warta jest agresywna, ma swój styl gry. Rywale mają swoje podejście do gry w obronie, podejmują wiele pojedynków, wyróżniając się na tle ligowym. Po stracie Warta reaguje bardzo szybko i zagęszcza te strefy. Uwolnienie piłki po odbiorze będzie bardzo ważne. Dodatkowo Warta potrafi przechodzić do ostatniej tercji boiska dużą liczbą piłkarzy w polu karnym. To będzie bardzo wymagający rywal. Będziemy musieli pokazać najlepszą wersję siebie, aby wywieść trzy punkty. Wyjeżdżamy z pełną świadomością tego, co ten mecz dla nas znaczy. Wynik meczu z Lechem nabiera znaczenie, jeżeli do końca sezonu dokończymy swoją robotę. Chcemy wygrać z Wartą i Zagłębiem, aby mieć europejskie puchary nie patrząc na nikogo - zaznaczył.