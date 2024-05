Legia ze skromnym zwycięstwem. Europejskie puchary blisko Warszawy

Warta Poznań - Legia Warszawa 0:1

Warta próbowała. Legia skoncentrowana odpierała ataki

W drugiej połowie, zwłaszcza na początku to jednak gospodarze prowadzenie do końca sezonu przez Dawida Szulczka próbowali jeszcze postraszyć i doprowadzić do wyrównania. Do odbitej piłki pod polem karnym Legii dopadł napastnik "Zielonych". Ostatecznie stojący w bramce warszawskiego zespołu - Kacper Tobiasz nie musiał interweniować. Potem już powoli przyjezdni zaczęli przejmować inicjatywę, którą zapoczątkowali w pierwszych 45 minutach.