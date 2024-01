Leo Messi wybrany piłkarzem roku według FIFA. Argentyńczyk jednak nie odebrał nagrody

FIFPro. Lionel Messi piłkarzem roku według FIFA

W poniedziałek w Londynie odbyła się gala The Best FIFA Football Awards. Głosowanie FIFA dotyczyło okresu od 19 grudnia 2022 do 20 sierpnia 2023, a więc czas po finale Mistrzostw Świata w Katarze.

W głosowaniu najlepszy okazał się Lionel Messi, który nieco ponad rok temu z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata. Piłkarz Interu Mediolan, a wcześniej francuskiego Paris Saint-Germain w plebiscycie pokonał Kyliana Mbappe z Manchesteru City i Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain.