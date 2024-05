Leonardo Koutris został zmieniony, ale "doprosił się" o czerwoną kartkę

Leonardo Koutris bohaterem kuriozalnej sytuacji

Piłkarz Portowców pierwszą żółtą kartką został ukarany w 68. minucie za faul na przeciwniku. To było czwarte napomnienie dla 28-latka, co oznacza jego wymuszoną pauzę w następnym ligowym meczu przeciwko Stali Mielec. Niedługo później trener Jens Gustafsson zdecydował się ściągnąć z boiska swojego gracza, który był mocno zdegustowany przebiegiem meczu i fatalną postawą całej drużyny przeciwko Rakowowi.

Pogoń przegrała po fatalnych błędach obrońcy

Zmiana greckiego obrońcy nie uchroniła go przed drugą żółtą kartką. W doliczonym czasie gry intensywne dyskusje przesądziły, że sędzia Łukasz Kuźma zdecydował się po raz drugi pokazać 28-latkowi żółtą kartką, co w konsekwencji oznaczało czerwoną kartkę. Mocno zdenerwowany Leonardo Koutris musiał udać się do szatni.