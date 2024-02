Liga angielska. Jakub Kiwior chwalony za swoja postawę na boisku w barwach Arsenalu. Mikel Arteta pod wrażeniem Polaka

- Myślę, że naprawdę dobrze się zaadaptował. Gra coraz lepiej i widać, że dzięki temu zyskuje pewność siebie. Poprawił się również fizycznie, a ponadto zrozumiał rolę w zespole. To wszystko powoduje, że spisuje się naprawdę dobrze - mówił.

Jakub Kiwior strzelił gola z Newcastle! Polski obrońca jest w znakomitej formie przed barażami o Euro 2024

- Nie bez powodu podjęliśmy decyzję o sprowadzeniu go w tak młodym wieku. Wierzymy, że każdy zawodnik potrzebuje czasu, aby dojrzeć do roli, którą powinien pełnić. I tak też było w tym przypadku. Nie mogę zaprzeczyć, że utrudnialiśmy mu to, ponieważ nie dość, że nie dostawał zbyt wiele minut, to grał na nieswojej pozycji. To tak, jakby postawiać Williama Salibę na boku obrony i powiedzieć: no cóż, zobaczymy, co się wydarzy