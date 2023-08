Liga Europy. Zoria Łuańsk podejmie w czwartek Slavię Praga w Lublinie

Mecz Ligi Europy na stadionie w Lubinie

Zoria, po zajęciu w minionym sezonie trzeciego miejsca w lidze ukraińskiej, od tej rundy rozpoczęła grę w Lidze Europy. Slavia w III. rundzie wyeliminowała inny zespół ukraiński Dniepro-1.

Z powodu działań wojennych na terenach Ukrainy tamtejsze kluby uczestniczące w europejskich pucharach swoje mecze w roli gospodarzy rozgrywają poza granicami kraju.

Gdyby Zoria Ługańsk okazała się lepsza w dwumeczu z praską Slavią, to awansowałaby do fazy grupowej LE, w przypadku porażki trafi do fazy grupowej Ligi Konferencji. Te spotkania grupowe w roli gospodarza ekipa ukraińska rozgrywać będzie także na Arenie Lublin.