Liga hiszpańska. FC Barcelona szuka nowego trenera. Media: Oto wymarzony kandydat piłkarzy katalońskiego klubu Jakub Jabłoński

Szatnia Barcelony zdecydowała! Media: Z tym trenerem piłkarze chcieliby pracować PAP/EPA/Toni Albir

Liga hiszpańska. Piłkarze Barcelony opowiedzieli się w sprawie nowego trenera, który poprowadzi ich w przyszłym sezonie. Zdaniem dziennika "Sport" większość szatni zdecydowała, że to on powinien dostać kolejną szansę w katalońskim klubie. To ostatni szkoleniowiec, który wygrał z "Dumą Katalonii" Ligę Mistrzów.