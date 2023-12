Liga hiszpańska. Robert Lewandowski nie jest mile widziany w pierwszym składzie Barcelony na mecz z Gironą. Kibice mają dość!

Liga hiszpańska. Robert Lewandowski nie jest mile widziany w pierwszym składzie Barcelony. Szokujące doniesienia!

Kibice hiszpańskiego klubu mają zdecydowanie dość słabej formy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich meczach był cieniem własnego piłkarza. Fani zastanawiają się czy nie warto dać Polakowi odpocząć i posadzić go na ławkę rezerwowych. Polak do tej pory we wszystkich rozgrywkach zdobył osiem bramek.

Według katalońskiego dziennika "Sport" poparcie wśród kibiców wobec osoby polskiego snajpera nieustannie spada.

Znany dziennik przygotował specjalne zestawienie dotyczące wyjściowego składu na niedzielne derbowe spotkanie z Gironą. Nie mamy dobrych wieści. Lewandowski znalazł się na szarym końcu. 35-latek uzyskał... 88 procent głosów fanów. To czwarty najgorszy wynik spośród wszystkich piłkarzy podstawowego składu Barcelony.

Mniejszym poparciem mogli się pochwalić tylko Jules Kounde, Andreas Christensen oraz Raphinha.