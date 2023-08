Liga Konferencji. Bartosz Slisz obejrzał trzy żółte kartki w eliminacjach LKE. Nie zagra w rewanżu z FC Midtjylland? Prawnik uspokaja Piotr Rzepecki

Legia i piłkarze, którzy są zawieszeni za kartki w meczach eliminacji europejskich pucharów - skądś to znamy. To rzecz jasna nawiązanie do case'u Bartosza Bereszyńskiego sprzed kilku lat, kiedy pojawił się w meczu z Celtikiem w 2014 roku, a powinien pauzować. Obecnie chodzi o rzekome wykluczenie Bartosza Slisza z rewanżu z FC Midtjylland. Piłkarz bowiem obejrzał już 3 żółte kartki. Prawnik Legii tłumaczy.