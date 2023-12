Liga Konferencji. Bramkarz HJK obrzucony śnieżkami w meczu na śniegu. Na murawie pojawiły się także... pługi śnieżne

Liga Konferencji. Bramkarz obrzucony śnieżkami. Atak zimy w Helsinkach

W końcówce meczu sędzia ponownie był zmuszony przerwać grę. Tym razem z powodu intensywnych opadów śniegu murawa nie nadawała się do rozgrywania meczu. Zatem do gry weszły... pługi śnieżne, które zapewniły widzom dodatkowe atrakcje. Szybka i profesjonalna obsługa maszyn spowodowała, że chwilę później można było dokończyć rywalizację. Mecz zakończył się remisem 2:2 przez co oba zespoły straciły już szansę na awans do fazy pucharowej.