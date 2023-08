Liga Konferencji. Kacper Tobiasz bohaterem rzutów karnych! Legia Warszawa w Lidze Konferencji!

Liga Konferencji. Legia w fazie grupowej. Tutaj nie ma nudy!

W drugiej odsłonie meczu Legia bardziej napierała. Była konkretniejsza i bardziej zdecydowana. W 53. minucie otworzyła wynik spotkania. Paweł Wszołek z prawej flanki dograł na głowę Tomasa Pekharta , a ten właściwie zawisł w powietrzu i posłał strzał głową do bramki. Trybuny przy Łazienkowskiej ryknęły.

Kilkanaście minut później to rywale doszli do głosu. Goście z Danii wykorzystali fakt, że legioniści właściwie całym zespołem zostali we własnej szesnastce. Zebrali piłkę i postanowili uderzyć: na bramkę Tobiasza huknął Paulinho, który miał gigantyczne szczęście; interweniować bowiem próbował Rafał Augustyniak, a piłka po jego trąceniu zmyliła Kacpra Tobiasza i bramkarz Legii tylko odprowadził ją wzorkiem.