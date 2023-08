Liga Konferencji. Kim jest rywal Legii Warszawa? Sprawdzamy piłkarzy FC Midtjylland. Porównujemy jedenastki obu drużyn

Jakim rywalem jest FC Midtjylland? Porównujemy jedenastki

Midtjylland to wysokiej klasy zespół, mający spore indywidualności. Gra na dużej intensywności, lubi zaskakiwać rywali podaniami prostopadłymi. Musimy grać kompaktowo, uważnie i skutecznie – zwłaszcza w defensywie. Musimy uzyskać wynik, który da nam szansę na wygraną w rewanżu

Ciężko stwierdzić kto będzie faworytem w dzisiejszym starciu. Najpewniej z uwagi na fakt, że pierwszy mecz będzie rozgrywany w Danii, to właśnie rywale Legii będą na musiku. Nie ma jednak mowy o dużej dysproporcji między obiema drużynami, co zresztą podkreślał sam trener Legii Kosta Runjaić .

Ciekawym piłkarzem, na którego trzeba będzie uważać jest także napastnik Gue-sung Cho, który poprowadził reprezentację Korei Południowej do 1/8 finału podczas ostatniego mundialu. 25-latek jednak nie jest w pełni zdrowy i jego występ przeciwko Legii stoi pod znakiem zapytania.

Przewidywany skład FC Midtjylland na Legię: Jonas Loessl - Oliver Soerensen, Juninho, Paulinho - Kristoffer Olsson, Emiliano Martinez, Pione Sisto, Aral Simsir, Franculino - Marrony, Gue-sung Cho.

Jeśli chodzi o łączną wartość rynkową podanych piłkarzy, to skład rywali Legii kosztuje 18,2 mln. Mowa o wartości rynkowej przewidywanego składu ekipy z Danii.

Wartość jedenastki Legii, co ciekawe, jest nieco większa. Mowa o piłkarzach, którzy mają największe notowania do tego, by wystąpić dziś od pierwszej minuty.

Przewidywany skład FC Midtjylland na Legię: Kacper Tobiasz - Yuri Ribeiro, Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk - Juergen Elitim, Bartosz Slisz, Patryk Kun, Josue, Paweł Wszołek, Muci - Tomas Pekhart.