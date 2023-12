Liga Konferencji. Legia Warszawa udanie zakończyła rozgrywki grupowe. A ile zarobiła? Budżet klubu został pokaźnie zasilony!

Liga Konferencji. Legia Warszawa gra dalej o dużą kasę! Ile dotychczas zarobiła?

Trzeba przyznać, że taki wynik jaki wykręcili podopieczni Kosty Runjaicia w fazie grupowej Ligi Konferencji śmiało można było wziąć w ciemno przed rozpoczęciem zmagań. Dwa zwycięstwa z bośniackim Zrinjski Mostar oraz po jednym z Aston Villą (3:2) oraz AZ Alkmaar (2:0) okazuje się, że sporo ważyły dla klubowego budżetu. Łącznie "Wojskowi" za te cztery zwycięstwa zarobili ok. dwa miliony euro .

Dodatkowo dochodzi tutaj kwestia zajęcia drugiego miejsca w grupie oraz kwalifikacji do następnej rundy. Legia na tych niewątpliwie sukcesach zarobiła już odpowiednio 0,33 mln oraz 0,30 mln euro - jak zliczył jeden z użytkowników popularnego portalu X (dawniej Twitter).

Liga Konferencji. Legia Warszawa - jedyny polski zespół na placu boju

Po odpadnięciu z Ligi Europy Rakowa Częstochowa to właśnie "Wojskowi" są jedynym polskim zespołem w tegorocznych europejskich pucharach. Podopieczni Kosty Runjaicia będą mieli jeszcze okazje do zarówno zarobienia dla klubowego budżetu sporej sumy gotówki oraz... punktów do rankingu UEFA dla Polski. Aktualnie Polska zajmuje 20. miejsce wyprzedzając w dalszym ciągu Chorwację i Cypr. Czy ten "europejski sen" będzie trwał dalej? Zobaczymy na kogo nasz jedyny przedstawiciel trafi w poniedziałkowym losowaniu!