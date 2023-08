Liga Konferencji. Piłkarze FC Midtjylland wściekli po meczu z Legią Warszawa. Oberwało się ukraińskiemu sędziemu. "To była amatorka!"

Piłkarze FC Midtjylland z pretensjami do pracy arbitra

Siedem żółtych kartek pokazał we wczorajszym spotkaniu ukraiński sędzia Mykola Balakin - cztery kartoniki obejrzeli piłkarze Legii, a trzy zobaczyli zawodnicy z Danii. Ci jednak protestowali i mieli sporo uwag co do pracy sędziego.

- To była amatorka. Rozegraliśmy mecz play-off Ligi Konferencji Europy, a sędziowie byli bardzo słabi. To nie może tak funkcjonować - powiedział reprezentant tureckiej młodzieżówki Aral Simsir.

Punktem kulminacyjnym w meczu było zdarzenie z pierwszej połowy, kiedy to Paweł Wszołek sfaulował brazylijskiego obrońcę Paulinho. Defensor musiał zejść z murawy, a popularny "Wszołi" obejrzał żółtą kartkę.

PAP/Leszek Szymański

Do tej sytuacji odniósł się sam trener Duńczyków Thomas Thomasberg. - To była czerwona kartka. To nie podlegało dyskusji. Uderzył łokciem Paulinho w głowę, powalając go na boisko. Nie był w stanie kontynuować gry, co pokazuje, jak mocno został trafiony.