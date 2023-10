Liga Konferencji. Rafał Augustyniak będzie gotowy do gry w meczu z AZ Alkmaar? Media: Defensor wyleci z drużyną do Holandii

Media: Rafał Augustyniak będzie gotowy do gry w meczu z Alkmaar

Zegar tyka. Wkrótce wicemistrzowie Polski Legia Warszawa zagrają mecz 2. kolejki Ligi Konferencji. Rywalem ekipy Kosty Runjaica holenderskie AZ Alkmaar.

Zdaniem Piotra Kamienickiego z TVP Sport, szkoleniowiec Legii ma jeden kłopot mniej. Chodzi o obecność obrońcy Rafała Augustyniaka, który ma być gotowy do gry już we czwartek. 29-latek nabawił się urazu w meczu eliminacji Ligi Konferencji przeciwko FC Midtjylland (1:1) 31 sierpnia.

Od tego czasu pauzował. Zagrał 74 minuty w meczu trzecioligowych rezerw przeciwko Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:1). Czy to oznacza, że dołączy do kolegów i wybędzie z zespołem do Holandii? Wszystko na to wskazuje.

Legia wylatuje do Alkmaar w środę rano i dowiemy się już wkrótce, czy na pokładzie samolotu znajdzie się Augustyniak. Mecz AZ Alkmaar - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 5 października o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z tego spotkania.