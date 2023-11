Liga Mistrzów. Bartosz Frankowski lepszy od Szymona Marciniaka? Eksperci zachwyceni występem sędziego

Bartosz Frankowski chwalony za swój występ. Lepszy od Szymona Marciniaka?

Jedna sytuacja może uchodzić za kontrowersyjną, chodzi o domniemany rzut karny. Piłkarze gości skarżyli się, że należała im się w końcówce jedenastka. Doszło do starcia na linii Walerij Bondar - Vincent Janssen, w wyniki którego ten drugi padł w polu karnym Ukraińców. Frankowski widział końcówkę tego zderzenia, chociaż jak pokazują powtórki Janssen mógł wykorzystał kontakt fizyczny do próby wymuszenia rzutu karnego. Tak czy siak, arbiter VAR tego nie wyłapał i Frankowski nie mógł tej sytuacji obejrzeć na monitorze.

- Frankowski pokazał w tym meczu chyba wszystkie swoje najmocniejsze strony. Widział wszystko, co musiał lub powinien widzieć. Odgwizdał wszystkie przewinienia, które tego wymagały, i stosował korzyść, gdy było to lepsze wyjście dla poszkodowanych i wskazane dla meczu - pisze na stronie TVP Sport były arbiter Rafał Rostkowski.

Co ciekawe, więcej znaków zapytania i kontrowersji wzbudziły decyzje tego drugiego, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule [ TUTAJ ]. Frankowski z kolei wykonał kawał fantastycznej pracy, 37-latek zebrał same pochwały wśród sędziowskich ekspertów.

We wtorek 28 listopada dwóch polskich sędziów głównych gwizdało w meczach Ligi Mistrzów. Bartosz Frankowski i jego zespół prowadzili zawody w Hamburgu między Szachtarem Donieck a Royal Antwerpią (1:0), z kolei Szymon Marciniak był odpowiedzialny za mecz PSG - Newcastle United (1:1).

- Jestem bardzo ciekawy, co sędziowie wezmą pod uwagę w pokoju VAR. A co oni tam widzą? Jakoś nie widzieli, kiedy po przerwie faulowany był Vincent Janssen: jest to ewidentny rzut karny, gdy obrońca przytrzymuje naszego zawodnika i ciągnie za koszulkę - skarżył się po końcowym gwizdku trener gości Mark van Bommel.