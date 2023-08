Liga Mistrzów. Kamil Grabara, były bramkarz juniorów Ruchu Chorzów, spróbuje zatrzymać Raków

Liga Mistrzów. Bramkarz duńskiego FC Kopenhaga Kamil Grabara będzie się starał powstrzymać Raków Częstochowa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. „Wyróżniał się warunkami fizycznymi i pewnością siebie” – powiedział PAP Damian Łukasik, który trenował Grabarę w zespole Ruchu Chorzów U-14.

Kamil Grabara. Były bramkarz juniorów Ruchu spróbuje zatrzymać Raków

Bramkarz duńskiego FC Kopenhaga Kamil Grabara będzie się starał powstrzymać Raków Częstochowa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. – Wyróżniał się warunkami fizycznymi i pewnością siebie – powiedział PAP Damian Łukasik, który trenował Grabarę w zespole Ruchu Chorzów U-14. – U nas jest taki system, że co sezon chłopcy przechodzą do innego szkoleniowca. Ja przez rok miałem w zespole Kamila i Miłosza Mleczko. Obaj coś teraz tworzą, wiadomo, że Kamil jest na topie w tej chwili, ale Miłosz też sobie nieźle radzi w Zniczu Pruszków – dodał koordynator drużyn trampkarzy, młodzików i orlików w Akademii Ruchu Chorzów. Zaznaczył, że obaj bramkarze z tamtej drużyny wyróżniali się warunkami fizycznymi, pewnością siebie. – Obaj chcieli być od początku golkiperami. Co do umiejętności, to myślę, że wtedy nie odważyłbym się powiedzieć, że zrobią na pewno jakąś karierę. Trudno powiedzieć, czy ważne są cechy wrodzone. Na pewno liczy się chęć do pracy, żeby pewne rzeczy wyćwiczyć – ocenił.

Przypomniał, że wychowankiem klubu jest aktualny golkiper „Niebieskich” Jakub Bielecki oraz Michał Widuch, który ma na koncie występy w... futsalowej reprezentacji Polski. „Michała miałem w drużynie jako siedmiolatka i grał początkowo w polu. Jego warunki fizyczne były akurat idealne do futsalu i trafił do kadry” – stwierdził Łukasik.

Raków Częstochowa we wtorek w Sosnowcu podejmie FC Kopenhaga w pierwszym meczu czwartej, decydującej rundy kwalifikacji LM. 24-letni obecnie Grabara w styczniu 2016 przeniósł się z Ruchu Chorzów do Liverpoolu, mimo że w grał w zespole juniorskim i występował w 3-ligowych rezerwach „Niebieskich”.

Krótko po tamtym transferze urodzony w Rudzie Śląskiej piłkarz przekonywał uczniów „swojej” szkoły podstawowej, że "warto w siebie wierzyć i spełniać czynami swoje marzenia".

Zawodnik wyjechał do Anglii w wieku 17 lat. Początkowo mieszkał w rodzinie zastępczej, po osiągnięciu pełnoletności zamieszkał już sam. – Początki kosztowały mnie bardzo dużo pracy, teraz to już bardziej przyjemność z tego, co robię – mówił. Grabara podpisał wtedy trzyletnią umowę z Liverpoolem. Ruch nie ujawnił sumy kontraktu. Wiadomo tylko, że wówczas była ona najwyższa w historii klubu, mimo że piłkarz nie zdążył zagrać w najwyższej lidze. O pozyskanie golkipera starali się też działacze obu Manchesterów - City i United.

Bramkarz jest wychowankiem rudzkiego Wawelu Wirek, potem był zawodnikiem Stadionu Śląskiego i został ściągnięty do 14-krotnego mistrza Polski. Trafił do zespołu juniorów, w 2015 roku podpisał z Ruchem trzyletni kontrakt. W listopadzie 2015 zadebiutował w seniorskiej drużynie trzecioligowych rezerw. W polskiej ekstraklasie nie zdążył zagrać. – To wielki talent. Mimo młodego wieku zachowuje się na boisku bardzo dojrzale. Gdybym miał problemy z bramkarzami, dostałby szansę debiutu w ekstraklasie. Kamil ma predyspozycje, by zrobić międzynarodową karierę – komplementował go ówczesny szkoleniowiec chorzowian Waldemar Fornalik. Grabara w wieku 17 lat został zaliczony do 60 największych piłkarskich talentów na świecie urodzonych w 1999 roku przez brytyjski dziennik "Guardian". Był w tym gronie jedynym Polakiem i jednym z pięciu bramkarzy. Wyróżniony został też m.in. golkiper Milanu Gianluigi Donnarumma. Do stolicy Danii trafił w lipcu 2021 po rozwiązaniu umowy z Liverpoolem. Polak podpisał umowę do 2026 roku. Wcześniej był wypożyczany m.in. do FC Huddersfield i duńskiego Aarhus GF.

W minionym tygodniu został bohaterem duńskich mediów po wygranym rzutami karnymi meczu ze Spartą Praga. – Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądało starcie FC Kopenhaga z Kamilem w składzie z Rakowem – zakończył Łukasik.

Pierwszy mecz ostatniej IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów Raków zagra w Sosnowcu z FC Kopebhagą we wtorek (22 sierpnia). Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 21.

Autor: Piotr Girczys (PAP), oprac. Tomasz Górski

